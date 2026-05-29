“Ragazzi, che bomba: chi c’è”. L’Isola dei Famosi 2026, nel cast il concorrente che spacca. “Lo vediamo solo per lui”

La nuova edizione di L’Isola dei Famosi 2026 continua a essere al centro di indiscrezioni sul cast e sull’organizzazione della partenza. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il programma sarebbe in fase avanzata di definizione tra contratti già firmati e trattative ancora aperte, con l’ipotesi di Selvaggia Lucarelli alla conduzione e ambientazione nelle Filippine.

Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza, nelle ultime ore è emerso anche quello di Pasquale Laricchia, indicato come uno dei concorrenti già pronti a prendere parte al reality.

L’indiscrezione rilanciata da Dagospia

L’indiscrezione è stata rilanciata da Ivan Rota su Dagospia, che ha riferito ci sarebbe “per ora l’unico ad aver firmato il contratto“. La formulazione, riportata nei termini indicati, ha alimentato l’attenzione sullo stato di avanzamento delle conferme e sui possibili nomi già definitivi.

In questo contesto, il progetto dell’edizione 2026 verrebbe delineato con un’impostazione che punta su volti noti al pubblico dei reality e della televisione generalista, tra ritorni e presenze considerate riconoscibili da diverse generazioni di spettatori.

Concorrenti Isola dei Famosi 2026: i nomi che circolano

Accanto al concorrente indicato come già contrattualizzato, vengono riportati altri nominativi che sarebbero in fase di definizione o comunque attenzionati dalla produzione. Tra quelli citati con maggiore frequenza figurano Flavia Vento, indicata come “in dirittura di firma”, oltre a Francesco Chiofalo, Caroline Tronelli e Raffaella Fico, quest’ultima già vista in passato nel reality durante la conduzione di Simona Ventura.

Nell’elenco dei possibili concorrenti vengono inoltre menzionati Cecilia Capriotti, Francesco Nozzolino, Martina Maggiore, Giò Urso, Daniele Iaià e Michelle Veronesi di Too Hot To Handle Italia.

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