“Sei un venduto”: De Martino scuote “Affari Tuoi”, cos’è successo

News Tv. La puntata del 17 giugno di Affari Tuoi ha regalato al pubblico momenti di tensione, ironia e un finale amarissimo per Francesco, concorrente dalla Toscana. Tra scelte rischiose, cambi azzardati e un siparietto esilarante con Gennarino, il cagnolino mascotte del programma, la serata è stata un mix perfetto di emozioni e leggerezza. Il colpo di scena è arrivato all’ultimo tiro, quando Francesco ha perso i 30mila euro. E il commento di Stefano De Martino non è passato inosservato.

Un inizio fortunato e la “striscia blu” interrotta troppo presto

La partita di Francesco, noto nel programma come il “baffo toscano”, è partita con il piede giusto. I primi pacchi aperti hanno rivelato valori bassi: 200 euro, poi Gennarino nel pacco del Friuli Venezia Giulia, seguito da un altro pacco blu. «Cavalchiamo l’onda», ha suggerito Stefano De Martino, incitando i concorrenti a sfruttare il momento positivo. Ma al quarto tiro è arrivata la doccia fredda: 200mila euro fuori dal gioco, contenuti nel pacco della Sicilia. Subito dopo, il Trentino Alto Adige ha tolto 15mila euro dal tabellone. Il bilancio è rimasto accettabile, tanto che è partita la canzone di Madame, “Né bene, né male”. Il sesto pacco, dell’Emilia Romagna, ha riportato l’ottimismo: conteneva zero euro, e ha fatto risuonare “Anema e Core” di Serena Brancale in studio.

Il cambio “spirituale” e il colpo da maestro (mancato)

Il Dottore ha offerto 31mila euro, ma i fratelli hanno rifiutato e continuato il gioco. I pacchi successivi hanno visto uscire 75mila, 10, e 50mila euro. Quando è arrivato un nuovo cambio, la decisione è stata rimandata. Dopo aver pescato le tanto cercate pappardelle dall’Abruzzo, il pacco del Lazio ha tolto i 300mila euro, riducendo le possibilità di un colpaccio.

Con ancora in gioco i 100mila euro, Francesco ha accettato il cambio, prendendo il pacco numero 6 al posto del 12. Una scelta molto sentita: «È un numero importante, di una persona che non c’è più. Penso che da lassù mi possa dare una mano», ha detto visibilmente emozionato. Il tabellone prometteva ancora bene: via solo 1 euro (dal Piemonte) e 5mila euro (dalla Liguria). Il dottore ha offerto 18mila euro, rifiutati. Poi, eliminati 5 euro (Basilicata) e 20mila euro (Sardegna). Tutto sembrava condurre a un finale positivo.

