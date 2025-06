Selvaggia Lucarelli e Totti protagonisti in un nuovo show: ecco dove li rivedremo

News Tv. Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e persino Francesco Totti saranno protagonisti di un nuovo format. Si tratta di una formula irriverente che promette scintille, con sette comedian fissi e un parterre di ospiti famosi pronti a farsi “arrostire” con ironia. Scopriamo tutti i dettagli del programma che accenderà l’autunno 2025.

Un format spietato (ma comico): arriva “Roast in Peace”

Dopo aver chiuso definitivamente Prova Prova Sa Sa, Prime Video non rinuncia alla risata e rilancia con una nuova scommessa comica: Roast in Peace, uno show satirico ispirato al celebre format americano dei roast. Roast in Peace sarà il nuovo show di stand-up comedy lanciato da Prime Video Italia nella prossima stagione autunno 2025 – inverno 2026. Il programma prende ispirazione dal roast americano, format satirico in cui un personaggio noto viene “messo alla berlina” da un cast di comici. In scena, l’ospite siede muto e impassibile, mentre dal podio i comici si alternano per pronunciare battute pungenti e taglienti, rigorosamente a sfondo ironico. Il risultato? Uno spettacolo che fonde sarcasmo, comicità e irriverenza, in perfetto stile stand-up. Una novità assoluta per il panorama italiano delle piattaforme streaming, che con questo progetto dimostra di voler esplorare nuovi linguaggi comici.

Un cast comico affilato e pronto all’attacco

A sfoderare la loro verve saranno sette comedian, scelti tra i nomi più riconoscibili della scena italiana. Il cast fisso di Roast in Peace sarà composto da Michela Giraud, Edoardo Ferrario, Maria Di Biase, Beatrice Arnera, Corrado Nuzzo, Eleazaro Rossi e Stefano Rapone. Tutti noti per il loro stile caustico e per la capacità di unire cinismo e umorismo con intelligenza. Sarà compito loro prendere di mira – con monologhi scritti ad hoc – i cinque personaggi famosi protagonisti delle cinque puntate previste. Una dinamica che promette momenti esilaranti e anche qualche colpo basso, il tutto rigorosamente in chiave satirica.

