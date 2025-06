Stop ad “Affari Tuoi”: quando rivedremo Stefano De Martino

News Tv. L’estate è alle porte e anche per i big della televisione italiana è tempo di saluti. Ma niente paura: Affari Tuoi, Ballando con le stelle, Tale e quale Show e gli altri grandi titoli Rai sono già pronti a tornare in autunno. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, sono state ufficializzate tutte le date di debutto e chiusura dei programmi più attesi della nuova stagione. Scopriamo insieme quando tornano i format più amati e quali novità ci aspettano nei prossimi mesi.

Stefano De Martino saluta, ma “Affari Tuoi” torna prossimamente

Domani si chiuderà una delle stagioni più fortunate di Affari Tuoi, con Stefano De Martino che saluterà il pubblico augurando buone vacanze estive agli italiani. Il game show ha dominato l’access prime time con ascolti record, mettendo in difficoltà i competitor di Canale 5. Ma il break estivo sarà breve: la nuova edizione partirà domenica 7 settembre, come annunciato nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti.

Nel frattempo, a coprire il vuoto lasciato da Affari Tuoi, tornerà puntuale il classico Techetechetè, che accompagnerà i telespettatori fino a sabato 6 settembre. Per De Martino, comunque, si preannuncia un autunno ricco di progetti, tra cui si vocifera anche un nuovo show da condurre insieme a Gianni Morandi tra Natale e Capodanno.

“Ballando con le stelle” parte il 27 settembre: cast ancora top secret

Il sabato sera di Rai 1 si riaccenderà a partire dal 27 settembre con il ritorno di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è già al lavoro sulla nuova edizione e, come sempre, la scelta del cast è al centro dell’attenzione mediatica. Dopo l’ipotesi clamorosa – poi smentita – di Chiara Ferragni, ora circolano voci su un possibile coinvolgimento di Francesca Pascale, già apprezzata per la sua ironia in tv.

Lo show, confermato fino al 20 dicembre, seguirà il classico ciclo autunnale con giudici e ballerini pronti a conquistare pubblico e critica. Per Milly potrebbe esserci anche una “bomba segreta” nel cast, un nome tenuto sotto chiave che potrebbe sorprendere tutti. Ancora nessuna conferma ufficiale, ma i rumor promettono fuochi d’artificio.

