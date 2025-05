News Tv, la nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire, e i primi indizi iniziano a circolare tra gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi. Mentre il dating show “Uomini e Donne” si è momentaneamente congedato dal palinsesto, l’attesa si sposta ora sull’isola delle tentazioni. Come ogni anno, a guidare la narrazione sarà Filippo Bisciglia, confermato al timone anche per il 2025, nonostante la scelta di realizzare una sola edizione annuale. Ma quali saranno i volti noti in arrivo dal parterre del trono classico o over?

Leggi anche: “Temptation Island” 2025, quando inizia: finalmente c’è la data

I nomi più chiacchierati: Vicinanza, Di Padua, Amal e altri

Nel pieno riserbo attorno al cast ufficiale, iniziano a circolare alcune indiscrezioni. Tra i nomi più gettonati figurano Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, una delle coppie più discusse e affiatate dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La loro nota gelosia reciproca potrebbe offrire dinamiche accese e momenti di forte impatto emotivo nel contesto del programma.

Altro nome emerso è quello di Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi, mentre resta in sospeso l’ipotesi legata a Giuseppe e Rosanna: se da un lato lui ha manifestato perplessità, dall’altro lei non ha escluso la partecipazione, lasciando una “porta aperta”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva