News Tv. Oggi, giovedì 29 maggio 2025, e domani, venerdì 30 maggio, il programma televisivo “Uomini e Donne” non sarà trasmesso su Canale 5. Durante questi due giorni, il consueto appuntamento pomeridiano con il dating show di Maria De Filippi sarà sostituito da altri programmi.

Tutte le curiosità su “Uomini e Donne”

“Uomini e Donne” è un programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 1996. Inizialmente concepito come talk show, nel 2001 ha subito una trasformazione diventando un dating show. Il format prevede la partecipazione di tronisti e troniste che, nel corso delle puntate, conoscono e frequentano diversi corteggiatori e corteggiatrici con l’obiettivo di trovare l’amore. Il programma si divide in due tronchi principali: il Trono Classico, dedicato ai più giovani, e il Trono Over, riservato a persone più mature. Le puntate sono arricchite dai commenti degli opinionisti storici, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, che offrono spunti e momenti di intrattenimento. Oggi e domani, il dating show “Uomini e Donne” non andrà in onda ed è stato svelato anche il motivo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)