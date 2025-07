“Temptation Island”, incidente in barca per Filippo Bisciglia: fan sconvolti

News TV. Mancano pochissime ore all’inizio dell’edizione 2025 di Temptation Island, il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 da giovedì 3 luglio. Tutti gli occhi sono puntati sulle nuove coppie pronte a mettere alla prova le loro relazioni, ma a sorprendere è stato un episodio inaspettato che non ha nulla a che fare con i protagonisti del villaggio. Al centro della vicenda c’è infatti Filippo Bisciglia, storico volto e conduttore del programma, rimasto coinvolto in un incidente in barca durante le registrazioni.

Il fatto ha colto di sorpresa anche i fan più affezionati, molti dei quali hanno appreso dell’accaduto solo attraverso le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. E sebbene la produzione abbia scelto di non mandare in onda le immagini, a causa di una decisione diretta di Maria De Filippi, la notizia ha già fatto il giro dei social, sollevando grande curiosità.

Il racconto del conduttore: “Un attimo e tutto è cambiato”

A ricostruire la dinamica dell’episodio è stato lo stesso Bisciglia, che ha raccontato quanto accaduto durante una tranquilla giornata di lavoro in mare, mentre si trovava su una barca per girare alcune scene. “È stato tutto molto veloce – avrebbe detto – un attimo prima eravamo in navigazione tranquilla, quello dopo mi sono ritrovato a terra, con un dolore forte alla schiena”. Fortunatamente, non ci sarebbero state conseguenze gravi, anche se lo spavento è stato notevole.

L’incidente, secondo quanto trapelato, sarebbe avvenuto a causa di un movimento brusco dell’imbarcazione, probabilmente dovuto a un’improvvisa onda o a una manovra imprevista. Il conduttore sarebbe stato sbalzato da una posizione instabile, battendo con forza su una delle superfici rigide della barca.

