News tv. “Temptation Island”, Rosario molla Lucia ma qualcosa non torna – C’è un motivo se ogni estate Temptation Island riesce nell’impresa quasi miracolosa di incollare davanti allo schermo più di quattro milioni di spettatori. E no, non si tratta solo del richiamo delle tentazioni estive o del fascino voyeuristico del vedere coppie in crisi. Il vero segreto è nella formula narrativa: trasformare relazioni comuni in veri e propri thriller emotivi. Prendere un amore qualunque e cucirgli addosso un vestito da soap opera. Un esempio perfetto? La parabola sentimentale di Rosario e Lucia.

“Temptation Island”, Rosario molla Lucia ma qualcosa non torna

Sembrava tutto scritto per loro: la riconciliazione al falò, le lacrime, l’abbraccio, la promessa di andare a convivere. Il classico lieto fine, quello che nessuno si aspetta davvero da un programma costruito per mettere le coppie alla prova. Ma Temptation non ama la prevedibilità. Ed è proprio quando pensi che la favola sia finita, che arriva il colpo di scena. Il momento della (presunta) svolta si consuma il 30 luglio, davanti al fuoco del falò di confronto. Lucia confessa di essersi avvicinata al single Andrea solo per far ingelosire Rosario. Una strategia, dice, per provocare una reazione. I video lo confermano: carezze, sguardi, ma nulla che lasci intendere un reale coinvolgimento. Rosario sospira, si rilassa, e davanti a Filippo Bisciglia annuncia di voler iniziare una nuova vita con la sua compagna. Convivere, crescere, forse ripartire. Ma le favole, si sa, non sempre reggono alla prova del tempo. E Temptation lo sa bene.

Il ritorno di Filippo e il gelo a “Temptation Island”

Un mese dopo, le telecamere tornano a puntarsi sulla coppia. Bisciglia riappare con il suo tono da cerimoniere delle passioni e rompe il ghiaccio: “Allora, come va la convivenza?”. Lucia abbassa lo sguardo, Rosario ha lo sguardo torvo. “Non siamo andati a convivere”, ammette lei, “sono successe cose. Fuori dal villaggio ho trovato un Rosario diverso, geloso e poco ragionevole. Non ha creduto che con Andrea fosse tutto finto”. Rosario replica, cercando di mantenere la calma: “Non sono geloso per follia, ho perdonato lo scherzo. Ma poi lei è entrata in una chat con alcuni single del programma e non me l’ha detto. È stata una mancanza di rispetto”. Lucia lo interrompe: “Non devo chiederti il permesso per una chat”. Il clima si scalda, i nervi si tendono. Ma non è finita qui…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva