News tv. “Temptation Island”, una tentatrice sul trono di “Uomini e donne”: cosa ha pescato Queen Mary – Non è la prima volta che una protagonista di Temptation Island accende la curiosità del pubblico. Ma questa volta, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, una delle single più discusse dell’ultima edizione potrebbe presto sedere sul trono di Uomini e Donne. Maria De Filippi, regina indiscussa dei casting, pare abbia messo gli occhi su una tentatrice che ha saputo farsi notare, nel bene e nel male, durante il soggiorno nel villaggio dei fidanzati. A settembre il dating show tornerà su Canale 5 con nuove storie d’amore, e le prime registrazioni partiranno già a fine agosto. Tra Over da ritrovare e nuove conoscenze da far decollare, c’è attesa soprattutto per i volti inediti che occuperanno il centro studio. E tra questi potrebbe esserci proprio lei.

“Temptation Island”, una tentatrice verso il trono di “Uomini e donne”

Parliamo della ragazza che ha mandato in crisi il rapporto tra Valerio e Sarah. Il loro percorso a Temptation Island è stato segnato da momenti di tensione, riflessioni e soprattutto da una nuova attrazione. Valerio, sempre più distante dalla sua fidanzata, ha infatti finito per avvicinarsi pericolosamente a una delle single, fino al punto di baciarsi con lei in spiaggia. Un gesto che ha cambiato tutto. Durante il falò di confronto, il ragazzo ha scelto di non uscire con Sarah, dichiarando di non sentirsi più sicuro dei suoi sentimenti. Poco dopo, ha confermato di aver iniziato a frequentare la tentatrice, con cui sembrava essersi creato un legame autentico.

L’indiscrezione: Ary sul trono

La single in questione è Ary, diventata in poco tempo uno dei volti più riconoscibili del programma. Tuttavia, pare che tra lei e Valerio la frequentazione non sia proseguita fuori dal contesto televisivo. Lei è stata avvistata da sola in un locale romano, i Giardini dell’Eden, e qualcuno sostiene che fosse in compagnia di un altro ragazzo, non Valerio. Questi sviluppi avrebbero convinto Maria De Filippi a valutare Ary come nuova tronista di Uomini e Donne. La sua storia, il suo modo di porsi e la dinamica avuta nel villaggio potrebbero renderla una protagonista perfetta per la nuova stagione. La domanda che inizia a circolare tra fan e addetti ai lavori è una sola: sarà lei la nuova regina del trono classico?

