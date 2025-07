“Temptation Island”, urla e caos nel capanno: Bisciglia costretto ad intervenire

News TV. Il viaggio nei sentimenti è appena cominciato e già brucia come non mai. La nuova edizione di Temptation Island 2025 ha preso il via il 3 luglio su Canale 5, e sin dalla prima puntata ha promesso tempesta. A fare da sfondo ai primi scossoni amorosi è la Calabria, cornice suggestiva di uno dei programmi più discussi dell’estate. Protagonisti al centro della scena, due coppie già entrate nel mirino del pubblico: Sonia M e Alessio, e Antonio e Valentina. Ma non è solo il montaggio televisivo a far parlare: indiscrezioni dal set raccontano di momenti esplosivi che non sono ancora andati in onda.

Grida nel nuovo “capanno”: caos durante le registrazioni

Nelle ultime ore, a far salire l’attesa per la prossima puntata è un retroscena al limite del surreale: grida fortissime e tensione altissima durante le registrazioni all’interno del cosiddetto “capanno”, il nuovo spazio dedicato ai confronti individuali.

Questo luogo ha sostituito l’iconico “pinnettu” delle edizioni precedenti, e stando a fonti vicine alla produzione, qualcosa lì dentro è successo davvero. Le urla sarebbero state udibili persino al di fuori del set, tanto da generare scompiglio tra il personale e gli altri concorrenti. Filippo Bisciglia, sorpreso dall’episodio, ha scelto la via del silenzio, limitandosi a un gelido “no comment”. E basta questo per far impazzire i fan con le teorie più disparate.

Il capanno: confessioni, silenzi e verità che fanno male

Il “capanno” non è solo una trovata scenica, ma il cuore pulsante della nuova impostazione di Temptation Island. Immerso nella natura incontaminata del Calalandrusa Resort, è costruito con legno e canne intrecciate, un ambiente che amplifica ogni suono e ogni emozione. A differenza del passato, qui non si entra solo per parlare, ma per affrontare se stessi, i propri dubbi e i silenzi più pesanti.

L’idea è di spingere i concorrenti oltre i propri limiti emotivi, portandoli a rivelazioni che possono cambiare le sorti di una relazione. E le prime reazioni sembrano dimostrare che la strategia funziona: nel capanno qualcosa è esploso, e le conseguenze potrebbero vedersi già nel prossimo falò.

