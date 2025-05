“The Couple”, le coppie fanno una brutta scoperta: cosa succede

News Tv. Nella casa di “The Couple“, le coppie hanno fatto una brutta scoperta. Mai se lo sarebbero aspettati quando hanno accettato di partecipare a questo programma. La loro reazione è stata spiazzante. (Continua…)

Tutto su “The Couple”

Il 7 aprile 2025 ha segnato il debutto su Canale 5 di “The Couple”, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Il programma, ambientato nella celebre casa dei Lumina Studios a Roma, già nota per ospitare il “Grande Fratello”, ha introdotto una formula inedita: coppie di concorrenti, legate da vari tipi di relazioni—amici, parenti, ex partner o colleghi—si sfidano in prove fisiche e psicologiche per conquistare un montepremi di un milione di euro. Il cast include volti noti come Antonino Spinalbese, Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, affiancati da opinionisti come Francesca Barra e Luca Tommassini. (Continua…)

Il reality show non decolla

Nonostante le premesse intriganti, il programma ha faticato a conquistare il pubblico. Le dinamiche tra i concorrenti non sono riuscite a creare l’atteso coinvolgimento, e le prove proposte non hanno offerto l’originalità sperata. La somiglianza con altri reality, in particolare con il “Grande Fratello”, ha contribuito a una percezione di déjà vu tra gli spettatori. Questi fattori hanno portato a un calo degli ascolti, sollevando dubbi sulla sostenibilità del format. Nella casa di “The Couple”, i concorrenti hanno fatto una brutta scoperta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)