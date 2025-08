News tv. “Tu si que vales”, scintille tra Bonolis e Littizzetto: cos’è successo – Il talent più trasversale della televisione italiana si prepara a tornare in prima serata. Tu sì que vales scalda i motori per la nuova edizione, che vedremo in onda il prossimo autunno su Canale 5. Sul fronte giuria, ci sono alcune conferme attese e una new entry che promette fuochi d’artificio. Dopo l’uscita di scena di Gerry Scotti, costretto a rinunciare alla sua iconica poltrona rossa per via dei numerosi impegni televisivi, al suo posto arriva Paolo Bonolis. Un ingresso che già da solo basta a cambiare l’equilibrio del programma.

“Tu si que vales”, scintille tra Bonolis e Littizzetto: cos’è successo

Riconfermati invece Maria De Filippi, padrona di casa assoluta, Rudy Zerbi, instancabile provocatore, e Luciana Littizzetto, che dopo il debutto dello scorso anno è ormai parte integrante del team. Nella giuria popolare torna anche Sabrina Ferilli, pronta a rappresentare con ironia e cuore la voce del pubblico. Le riprese sono partite a luglio 2025 a Roma e, secondo quanto trapelato, il clima in studio è già acceso. Stando alle anticipazioni raccolte da Vanity Fair nella loro newsletter settimanale, tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto sarebbe scoppiata una frizzante tensione. Altro che formalità: qui volano frecciatine come coriandoli.

Duello verbale tra Bonolis e Littizzetto

Entrambi abituati al duello verbale, dotati di sarcasmo tagliente e riflessi pronti, non avrebbero risparmiato botta e risposta infuocati, suscitando divertimento e curiosità tra il pubblico presente. Le scintille tra i due, assicurano i ben informati, non sarebbero solo televisive: dietro gli scherzi, qualcuno legge vere divergenze di vedute.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva