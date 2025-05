Tensione in TV: Vannacci e Fratoianni si scontrano su guerra e libertà di espressione

News TV. Alta tensione durante la trasmissione televisiva di Massimo Giletti, in onda su Rai3, dove si è svolto un acceso dibattito tra il generale Roberto Vannacci e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Il confronto, inizialmente focalizzato sul ruolo dell’Italia nelle missioni militari internazionali, è rapidamente degenerato in uno scontro personale. Le discussioni si sono concentrate su temi controversi come la guerra, la libertà di espressione e le candidature politiche, suscitando un forte impatto sul pubblico.

Il generale attacca: “Io la guerra l’ho vissuta, voi solo studiata”

L’intervento del generale Roberto Vannacci ha immediatamente polarizzato il dibattito, evidenziando una netta contrapposizione rispetto all’approccio pacifista di Fratoianni. “Lei, Fratoianni, è contro la guerra perché forse l’ha studiata sui libri. Io invece l’ho fatta, in quasi tutti i continenti, e so di cosa si tratta”, ha dichiarato Vannacci, sottolineando la sua esperienza diretta sul campo e mettendo in dubbio le competenze del leader della sinistra radicale.

La discussione si è ulteriormente infiammata quando Vannacci ha accusato la sinistra di intolleranza nei confronti delle opinioni altrui. “Gli unici intolleranti siete voi della sinistra, che con la violenza cercate di impedire agli altri di esprimersi”, ha affermato, citando episodi specifici avvenuti a Gallarate e in altre città, dove secondo lui le manifestazioni sarebbero state ostacolate.

ROBERTO VANNACCI

Non manca un velato sdeng a Fratoianni che ride amaramente .

“Lei Fratoianni è contro la guerra perché forse l’ha studiata sui libri io invece l’ho fatta in quasi tutti i continenti e so di cosa si tratta”



Poi commenta la telefonata tra Trump e Putin.… pic.twitter.com/BT1TulWHEW — Virna (@Virna25marzo) May 20, 2025

Accuse reciproche e tensione alle stelle nello studio

Il confronto ha raggiunto toni sempre più accesi quando Vannacci ha ulteriormente attaccato Fratoianni con un’affermazione diretta: “Tu sei intollerante verso chi non la pensa come te”. La dichiarazione ha suscitato forti reazioni nello studio, con Fratoianni che ha cercato di difendersi, evidenziando il diritto al dissenso e rigettando ogni accusa di violenza. Tuttavia, il generale non ha lasciato spazio a ulteriori mediazioni.

