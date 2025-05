Garlasco, Giletti perde il controllo in diretta: “Dimmi la verità!”, gelo in studio (VIDEO)

News Tv. La recente puntata di Lo Stato delle cose, il talk show di Rai3 condotto da Massimo Giletti, ha visto un crescendo di tensioni. Durante la trasmissione, andata in onda il 19 maggio, Giletti ha messo alle strette la direttrice del settimanale Giallo, Albina Perri, in merito a una pubblicazione ritenuta discutibile a proposito del delitto di Garlasco. La discussione è degenerata, con Giletti che si è infuriato con l’ospite.

Giletti mette alle strette la direttrice di “Giallo”

La questione riguardava una frase attribuita a Paola Cappa, sorella della vittima, che avrebbe dichiarato: “Abbiamo incastrato Stasi”. Questa affermazione, secondo Giletti, rischia di alterare la percezione pubblica di un caso già complesso. Durante il vivace dibattito, il conduttore ha insistito affinché Perri spiegasse se avesse verificato di persona l’autenticità della frase, sollevando dubbi sull’affidabilità delle fonti utilizzate dal settimanale. “Hai le prove? Hai assistito a quel momento?”, ha chiesto Giletti, sottolineando i pericoli di pubblicazioni basate su informazioni non comprovate.

La replica di Albina Perri

Perri, sorpresa ma determinata, ha difeso il suo operato dichiarando di non aver mai udito personalmente la frase, ma di aver riportato informazioni provenienti da fonti che considera affidabili. Tuttavia, la sua posizione non ha convinto Giletti, che ha criticato quella che ha definito una “deriva giornalistica”. Il caso ha messo nuovamente al centro dell’attenzione il delicato equilibrio tra media e giustizia, evidenziando la responsabilità dell’informazione nel trattare vicende giudiziarie. La frase pubblicata da Giallo è stata percepita da molti come un’accusa implicita, alimentando sospetti e tensioni nella comunità.

