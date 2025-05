“Soffro di cuore, mi sento male”: “Affari Tuoi”, la partita assurda di Angelo

News Tv. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 19 maggio 2025, il protagonista è stato Angelo, un agricoltore di Campobasso, accompagnato dalla figlia Annamaria. Una partita emozionante, fatta di colpi di scena, offerte milionarie e scelte coraggiose che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico. Ecco come si è svolta una delle puntate più intense della stagione.

Angelo da Campobasso conquista il pubblico di “Affari Tuoi”

La serata inizia con un’atmosfera familiare e autentica. Angelo, agricoltore e nonno di cinque nipoti, si presenta in studio con la figlia Annamaria e sceglie il pacco numero 8. “Porta fortuna, è il numero della nostra casa”, dice. A far da cornice alla partita, i torcinelli molisani, protagonisti del momento gastronomico della puntata. Il gioco parte con il piede giusto: vengono eliminati pacchi da 100 euro, 200 euro, ma anche cifre importanti come 30mila e 75mila euro. La prima offerta del Dottore arriva puntuale: 35mila euro, ma Angelo non si lascia tentare. “Andiamo avanti”, dichiara deciso. Dopo alcuni tiri ben calibrati, il gioco inizia a prendere una piega inaspettata. Le eliminazioni strategiche mantengono in corsa le cifre più alte, inclusi i temuti 300mila euro.

Un equilibrio instabile tra fortuna e rischio

La tensione sale quando il pacco della Calabria rivela i 200mila euro. È un duro colpo, tanto che Angelo confida a Stefano De Martino: “Pensavo andasse meglio, ma ci crediamo ancora”. La situazione si complica: restano in gioco solo tre rossi, tra cui i 300mila. Ma il pubblico si unisce al conduttore nel rito scaramantico: “Trova il pacco blu!”, gridano. Ed è così: nel pacco della Toscana ci sono 5 euro, poi altri due blu da 500 e 50 euro. Le offerte del Dottore si fanno sempre più consistenti: 25mila, poi ancora 35mila, ma Angelo è irremovibile. “Se c’è Gennarino, arrivano i 300mila”, scherza. E il colpo di scena arriva: nel pacco successivo si trova proprio Gennarino, il pupazzo portafortuna. Il pubblico esplode in un applauso. “Mi sto sentendo male, soffro di cuore”, confessa Angelo, visibilmente emozionato.

