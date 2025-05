Rai, Fiorello punge Amadeus: la reazione del conduttore alla frecciatina inaspettata

Personaggi Tv. Rosario Fiorello è tornato. E come sempre, lo ha fatto a modo suo: a sorpresa, tra risate, battute e frecciatine. Il celebre showman ha ufficializzato oggi il lancio di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il nuovo programma in coppia con Fabrizio Biggio, che prenderà il via domani su Rai Radio2. Una diretta inaspettata, un’ironia tagliente, e persino una telefonata con Amadeus, condita da punzecchiature tra i due showman. Cos’è successo?

Leggi anche: “Festival di Sanremo”, è arrivato il clamoroso annuncio: cosa succede ora

Leggi anche: Alessandro Gassman contro Giorgia Meloni: l’attacco durissimo

Fiorello e Biggio di nuovo insieme: parte “La Pennicanza”

L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta su Radio2, durante una spassosa incursione nel programma Social Club di Ema Stokholma e Luca Barbarossa. Fiorello, con la solita verve, ha rotto gli schemi: “Qualcuno mi ha cercato?”, ha esordito, prima di lanciarsi in un botta e risposta con Fabrizio Biggio, partner già rodato con cui aveva condiviso il successo di Viva Rai2!. Il nuovo programma, intitolato “La Pennicanza”, andrà in onda da martedì 21 maggio. Il titolo? Spiegato così da Fiorello: “A quest’ora solitamente mi faccio una pennica… quindi, ecco il nome!”

Leggi anche: “Amici”, le parole di TrigNo dopo la finale

Leggi anche: Garlasco, le parole dell’avvocato di Sempio a “Mattino 5”

🔵 @Fiorello è entrato a sorpresa negli studi di #Radio2SocialClub questa mattina, mentre andava in onda il programma, in uno scambio di battute con @LbarbarossaLuca ed @EmaStokholma. Lo show man agli ospiti “Qualcuno mi ha cercato?” pic.twitter.com/tvoFzhc8iy — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 19, 2025

Fiorello, l’ironia su raccomandazioni e politica

In pieno stile Fiorello, il ritorno è stato condito da ironia pungente e imitazioni, compresa una voce fuori campo nei panni di Giorgia Meloni.

E ha scherzato anche sul suo ritorno in Rai: “Siamo qui perché siamo raccomandati. Abbiamo santi in paradiso.” Una battuta che ha fatto sorridere lo studio e il pubblico, ma che conferma anche lo stile libero e diretto che da sempre contraddistingue Fiorello, capace di dire tutto… col sorriso. Poi la telefonata ad Amadeus.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva