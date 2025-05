“Amici”, le parole di TrigNo dopo la finale

News TV. Una serata indimenticabile quella di domenica su Canale 5, quando Daniele Doria ha portato a casa il titolo di Amici 24. Ma, come ogni grande evento che si rispetti, non sono mancati i drammi e le critiche. Mentre Daniele si godeva il suo momento di gloria, una nuvola di polemiche si addensava attorno alla premiazione mancata di TrigNo, il secondo classificato e vincitore della categoria canto. Un episodio che ha fatto alzare più di un sopracciglio tra i fan.

TrigNo escluso dai riflettori

Le luci si sono accese sui due finalisti, Daniele e TrigNo, in un duello finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ma una volta annunciato il vincitore, l’atmosfera di festa è stata interrotta da un piccolo trofeo dimenticato sul tavolino: quello destinato a TrigNo. Un errore imperdonabile, secondo i fan, che ha scatenato un’ondata di indignazione sui social.

Incredibile ma vero, mentre il pubblico applaudiva Daniele, TrigNo restava in disparte, con il suo trofeo lasciato tristemente da solo. Le immagini del cantante, affranto e ignorato, hanno fatto il giro del web, diventando virali in pochi minuti. “Non mi aspettavo di arrivare in finale“, ha commentato poi TrigNo, scegliendo la via della diplomazia e ringraziando chi lo ha sostenuto.

