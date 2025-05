“Amici”, Pier Silvio scrive a Maria De Filippi dopo la finale (e le polemiche): la sua posizione

News Tv. La finale di Amici ha visto la vittoria di Daniele, in barba ai pronostici. Un’altra stagione si chiude con il botto per Maria De Filippi. La finale di Amici 24, andata in onda domenica 19 maggio, ha fatto registrare numeri da record e acceso l’entusiasmo di pubblico e critica. Nonostante ciò, sono tante le polemiche che sono sorte dopo la finalissima. Dopo la chiusura del talent di Canale 5, è arrivato un messaggio da parte di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi” non andrà in onda questa sera: cosa sta succedendo

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci senza freni: “Ho usato il suo dito…”, l’ha fatto davvero mentre Briatore dormiva

Daniele Doria vince “Amici 24”: una finale da record

La finale di Amici 24 ha confermato lo straordinario legame tra il talent di Canale 5 e il suo pubblico. A spuntarla è stato il ballerino Daniele Doria, che ha battuto in volata i cantanti Antonia e TrigNO, e le ballerine Alessia e Francesco. Con 3.786.000 telespettatori e uno share del 26,9%, la puntata ha chiuso la stagione nel migliore dei modi. La media delle otto puntate precedenti si attestava già su un ottimo 26,7%, segno di un successo costante e consolidato. La vittoria di Daniele ha emozionato il pubblico e ha mostrato ancora una volta il potere narrativo del format: la storia di un ragazzo riservato, cresciuto settimana dopo settimana, che ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori e dei giudici con il suo talento e la sua disciplina. Un racconto televisivo che ha saputo mescolare spettacolo, emozione e autenticità. Non tutti però, sono concordi nel dire che Daniele meritasse la vittoria.

Leggi anche: “Amici” chiude, ma non fa il botto: finale amara per Maria De Filippi

Leggi anche: “L’isola dei famosi”, provvedimento durissimo contro i naufraghi: cosa succede

“Amici”, le polemiche post finale

Già la semifinale di questa edizione di Amici aveva creato un certo scompiglio tra i fan del programma a causa dell’eliminazione di Nicolò. Era dato tra i favoriti alla vittoria, ma il suo sogno si è infranto a un passo dalla finalissima. Il giovane cantante, tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici, è stato eliminato, lasciando attoniti i fan e infiammando la rete. L’addio del giovane cantante ha scatenato la rabbia del pubblico, soprattutto sui social, dove in poche ore si sono moltiplicati i messaggi di protesta: «Una decisione inspiegabile», «Era uno dei pochi veri artisti di questa edizione», «Boicottiamo la finale!». L’hashtag con il nome del cantante è diventato tendenza nazionale, con migliaia di fan che hanno espresso delusione e indignazione. Durante la finale invece, molti appassionati si sono detti sorpresi per l’eliminazione di Francesco, un ballerino talentuoso, e di Antonia, che secondo molti meritava la vittoria.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva