News tv. “L’isola dei famosi”, provvedimento durissimo contro i naufraghi: cosa succede – La terza puntata dell’Isola dei Famosi promette scintille, ma per vederla il pubblico dovrà pazientare ancora un po’. La diretta prevista per lunedì sera è infatti slittata a mercoledì, per lasciare spazio alla prima delle tre serate-evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo, con la partecipazione di Antonella Clerici, che fa il suo debutto su Mediaset.

Leggi anche: “Chi scelgo tra TrigNO e Nicolò”: “Amici”, Pettinelli è costretta a prendere una decisione (VIDEO)

Leggi anche: “Amici”, polemiche su Maria per quanto successo con TrigNO: cosa sappiamo sul futuro del cantante

“L’isola dei famosi”, provvedimento durissimo contro i naufraghi: cosa succede

Nel frattempo, dall’Honduras arrivano aggiornamenti esplosivi: due concorrenti hanno abbandonato il gioco, c’è stato un ritiro momentaneo, è stato annullato un televoto e per i naufraghi è scattata una punizione collettiva. Sì, avete capito bene! Leonardo Brum e Angelo Famao, dopo un iniziale ripensamento in diretta la scorsa settimana, hanno deciso di lasciare definitivamente l’Isola. L’attore e il cantante neomelodico hanno salutato Playa Uva e i compagni, imbarcandosi sul primo volo per Milano. L’uscita di Brum ha comportato anche l’annullamento del televoto in corso, che lo vedeva coinvolto.

“L’isola dei famosi”, provvedimento severo nei confronti dei naufraghi

Anche Camila Giorgi ha lasciato momentaneamente la spiaggia per motivi di salute, sottoponendosi ad alcuni accertamenti medici. È tornata sull’Isola dopo poche ore, ma non è ancora chiaro se la sua permanenza proseguirà. Un fatto che ha incuriosito parecchio i fan del reality show in onda su Canale 5. Ma non è finita qui. La produzione ha deciso di punire i naufraghi. Tutti, proprio tutti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva