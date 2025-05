“Amici”, polemiche su Maria per quanto successo con TrigNO: cosa sappiamo sul futuro del cantante

News tv. Un finale esplosivo per Amici 24, tra scroscianti applausi e momenti di pura emozione. Daniele, il talentuoso ballerino, ha conquistato la vittoria, sollevando il trofeo e il cuore del pubblico. Tuttavia, non tutto è stato perfetto: mentre le luci della ribalta brillavano su di lui, un altro artista si è trovato inaspettatamente in ombra.

La Finale di Amici 24: trionfa Daniele

La finale della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha incoronato il ballerino Daniele Doria come vincitore assoluto. Il giovane talento ha battuto in finale il cantautore TrigNO, conquistando il pubblico con tecnica, sensibilità e determinazione.

Daniele, appena 18enne, ha vissuto un percorso complesso e ricco di sfide, incluso un infortunio che ha rischiato di compromettere la sua permanenza nel programma. Con il sostegno della maestra Alessandra Celentano, è riuscito a distinguersi puntata dopo puntata fino ad arrivare alla vittoria.

Nella categoria Canto, a imporsi è stato TrigNO, che ha ricevuto anche il Premio delle Radio. Il Premio della Critica è stato assegnato ad Antonia Nocca, che ha inoltre ottenuto il Premio Unicità Oreo,

“Amici 24” si chiude nella polemica

Come dicevamo TrigNO, al secolo Pietro, ha vinto meritatamente e senza troppe sorprese la categoria canto. Il suo percorso è stato un crescendo di successi, culminato in una vittoria che avrebbe dovuto essere celebrata con altrettanta enfasi. E invece, ahimè, la frenesia della diretta ha giocato un brutto scherzo: mentre Daniele sollevava il trofeo, la coppa di TrigNO è rimasta solitaria sul tavolino.

