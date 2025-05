“L’Isola dei famosi” non andrà in onda questa sera: cosa sta succedendo

News Tv. Tutto pronto, o quasi, per una nuova diretta de L’Isola dei Famosi 2025, ma questa sera i fan del reality resteranno a bocca asciutta. Il terzo appuntamento in prima serata slitta di due giorni, mentre in Honduras la tensione sale alle stelle tra abbandoni, scandali e infortuni misteriosi. Intanto, Mediaset ha un altro asso nella manica per il prime time. Ecco cosa succede davvero.

“L’Isola dei famosi”, salta la puntata di stasera: cambia la programmazione di Canale 5

La terza diretta de L’Isola dei Famosi 2025, prevista per lunedì 19 maggio, non andrà in onda. A comunicarlo è Mediaset, che ha ufficializzato il rinvio della puntata. Il motivo del cambio di palinsesto non è legato a dinamiche interne al reality, bensì a una scelta strategica editoriale. In sostituzione, arriva uno speciale evento musicale: la prima delle tre serate di “Il Volo – Tutti per uno”, condotto da Antonella Clerici e registrato nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. In scaletta: Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Massimo Ranieri. Una vera operazione di contro-programmazione nei confronti della concorrenza Rai.

Caos in Honduras: accendini, incendi e naufraghi in fuga

Nel frattempo, sull’isola le cose si fanno sempre più complesse. L’ultima settimana è stata un vero terremoto per la produzione: tutto è partito dallo “scandalo dell’accendino”, un episodio potenzialmente gravissimo per il regolamento del gioco. Il naufrago Ibiza Altea avrebbe ammesso che alcuni concorrenti sono riusciti a introdurre un accendino di nascosto, mentre Leonardo Brum, sulla Playa Giovani, lo avrebbe usato per accendere un fuoco, provocando un principio d’incendio. La produzione è intervenuta immediatamente per evitare danni maggiori. Ma non è tutto: lo stesso Brum, insieme ad Angelo Famo, ha abbandonato il gioco per motivi personali. Entrambi sono già rientrati in Italia, fatto che ha causato anche l’annullamento del Televoto in corso, dato che Brum era uno dei concorrenti in nomination. La questione sarà chiarita meglio nella prossima diretta. Intanto però, sull’isola è caos. Quando andrà in onda la prossima puntata?

