“L’hanno beffata”, Alessia Pecchia crolla in lacrime dopo la finale di Amici: scoppia la polemica

News tv. “Amici 24”, tra lacrime in diretta e una platea divisa, Alessia Pecchia ha vissuto una delle notti più intense della sua carriera proprio sotto i riflettori della finale del talent show di Canale 5. Ma il suo crollo emotivo non ha lasciato il pubblico indifferente. Le immagini della sua reazione, le parole di Maria De Filippi e le decisioni prese subito dopo la chiusura del televoto hanno acceso un dibattito acceso su visibilità, merito e futuro nel mondo della danza. E non solo.

Alessia Pecchia e il nodo del latino-americano

Durante la finale di Amici 2024, Alessia Pecchia è scoppiata in lacrime subito dopo l’eliminazione. Una reazione che ha spiazzato i telespettatori, ma che è stata chiarita dalla stessa conduttrice in diretta.

“Spiego perché Alessia ha quella faccia”, ha detto Maria De Filippi, “Sono due giorni che piange perché il latino-americano non ha le stesse possibilità del modern e del classico, per cui pensa che non riceverà alcuna borsa di studio”. E così è stato: nessuna proposta, nessun contratto, nessun video a sorpresa con offerte di lavoro. Nonostante il doppio titolo di campionessa del mondo, per lei sembrava non esserci spazio oltre il palcoscenico di Amici.

Comunque Alessia mi fa tenerezza pur non essendo sua fan ho sempre detto che ha talento,mi è dispiaciuto perché per 7 mesi le hanno fatto credere che potesse vincere per poi scagarla senza neanche un premio,solo la proposta come professionista🤏❤️ #amici24 pic.twitter.com/lHF6OjF8bn — ❤️Erika❤️fan di penny era 💫🎀 (@BiasiErika) May 19, 2025

Il precedente Zenzola e l’intervento di Roberto Bolle

Un déjà vu che i fan più attenti della scuola “Amici di Maria De Filippi” hanno subito riconosciuto. Due anni fa, Mattia Zenzola, oggi volto noto nel panorama della danza italiana, si trovò nella stessa identica situazione. Anche per lui, nonostante la vittoria ad Amici, nessuna borsa di studio.

Anche per lui, come per Alessia, fu Roberto Bolle a tendere una mano. Il celebre ballerino e coreografo, punto di riferimento assoluto del settore, si è espresso nuovamente con un gesto concreto: ha invitato Alessia Pecchia a esibirsi come ospite d’onore alla serata finale di On Dance, il suo prestigioso evento milanese in programma a settembre. Un segnale potente, che certifica il talento della ballerina al di là dei limiti di mercato imposti dal genere latino-americano.

