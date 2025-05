Serie tv. Su Rai “Doc” in versione americana (senza Argentero): trama riscritta, parlano gli autori italiani – Ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata, registrando ascolti record. E il successo di Doc – Nelle tue mani, firmato Lux Vide, è arrivato fino agli Stati Uniti. Tanto da spingere la rete americana Fox a realizzarne un adattamento in cinque puntate, che andrà in onda su Rai1 a partire da oggi, lunedì 20 maggio 2025. E la curiosità è alle stelle: come sarà la versione americana? Chi sono i nuovi protagonisti? Cosa è stato cambiato?

Su Rai “Doc” in versione americana, trama riscritta: cosa svelano gli autori italiani

Cominciamo dal volto principale: al posto del dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero, troviamo Amy Larsen, primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, con il volto dell’attrice Molly Parker(House of Cards). Una donna brillante ma rigida, segnata dalla perdita di un figlio e da un matrimonio finito. Ha scelto di rifugiarsi nel lavoro, perdendo empatia e leggerezza. Una figura dura, come lo era Fanti, che si ritrova a dover fare i conti con un’amnesia.

Chi c’è al posto di Luca Argentero

La causa, però, è diversa: se Fanti perde la memoria dopo essere stato colpito da un proiettile, Amy ha un incidente stradale mentre guida stanca e distratta dal cellulare. «Volevo che l’infortunio fosse legato alla personalità del personaggio. Amy è esausta ma non resiste alla tentazione di controllare i messaggi. È anche un monito al pubblico: “Non scrivete mentre guidate”», spiega la sceneggiatrice Barbie Kligman. Un dettaglio che, tra l’altro, si avvicina alla realtà: il vero dottor Pierdante Piccioni, a cui è ispirato Doc, ha perso la memoria proprio in seguito a un incidente d’auto. Il cambio di genere del protagonista ha portato con sé una riscrittura anche degli altri personaggi. Le ambientazioni? Diverse anche quelle. Se la serie italiana è ambientata nel fittizio Policlinico Ambrosiano di Milano (ispirato al Ca’ Granda, ma girato a Roma), quella americana si svolge a Minneapolis, ma è stata girata interamente a Toronto.

Altro dettaglio che varia: il salto temporale. Fanti si risveglia dopo 12 anni, Amy “solo” dopo otto. Anche la dinamica familiare cambia: Carolina, figlia di Fanti, è una studentessa universitaria; Katie, la figlia di Amy, ha 17 anni e vive ancora in casa. E ancora: nella versione americana ogni episodio contiene flashback sulla vita della protagonista e degli altri personaggi, mentre in Doc i ricordi del passato sono concentrati in episodi speciali a metà stagione, lasciando alle altre puntate un ritmo più ancorato al presente. Ma non è finita qui: “Tv Sorrisi e canzoni” ha intervistato gli autori della versione italiana.

