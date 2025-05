Amanda Lecciso e Iago, il dettaglio choc su di lui svelato in Tv: “Le è sfuggito” (VIDEO)

News Tv. Amanda Lecciso e Iago, il dettaglio choc su di lui svelato in Tv: “Le è sfuggito”. Un incontro nato sotto i riflettori del Grande Fratello e proseguito tra le righe della curiosità mediatica: Amanda Lecciso e Iago Garcia continuano a far parlare di sé. Ospite del salotto di Caterina Balivo a “La volta buona”, l’ex gieffina si è lasciata andare a un’intervista sincera e, a tratti, sorprendente. Ma è stata proprio una frase sfuggita in diretta a cambiare completamente i toni della conversazione, lasciando il pubblico e la conduttrice a bocca aperta.

Amanda Lecciso al Grande Fratello: un’esperienza che lascia il segno

Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana, ha saputo farsi notare nella casa del Grande Fratello, mostrando una personalità schietta e genuina. L’esperienza nel reality ha rappresentato per lei un’occasione di rinascita pubblica, ma anche un momento di crescita personale. Tra confessioni e alleanze, Amanda si è distinta per il suo approccio sempre misurato, evitando i clamori ma catturando l’attenzione con discrezione.

Nel reality ha avuto modo di conoscere meglio Iago Garcia, attore spagnolo noto per le sue interpretazioni in “Il Segreto” e “Una Vita”, nonché vincitore di Ballando con le Stelle. Ed è proprio quella conoscenza, iniziata tra le mura più osservate d’Italia, a far discutere ancora oggi.

Iago Garcia e Amanda: tra curiosità e dubbi

Fuori dalla Casa, la relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia non si è interrotta, anzi: ha preso una forma più intima e riservata. Ma parlare di storia d’amore è ancora prematuro, come ha precisato la stessa Amanda: “Io e Iago Garcia ci stiamo conoscendo”. A incuriosire il pubblico non è tanto la “frequentazione” quanto l’equilibrio delicato che i due sembrano voler mantenere.

