“Lo rifarei altre cento volte”. L’Isola dei Famosi, naufrago infrange il regolamento: cosa rischia

News TV. Nessuna metafora stavolta: all’Isola dei Famosi il fuoco è diventato il centro di una nuova tempesta. Non solo metaforica, ma letterale. Durante l’ultimo daytime, uno dei senatori ha infranto le regole del gioco, e l’ha fatto con un gesto tanto clamoroso quanto istintivo. A rivelarlo è Mirko Frezza, che senza alcuna esitazione ha confessato: “Adesso ve lo posso dire, ho dato io il fuoco ai ragazzi”.

Il riferimento è al gruppo dei giovani naufraghi, in difficoltà per l’assenza della fiamma. Frezza ha deciso di intervenire, passandogli un bastone caldo – poi trasformato in brace – affinché potessero cucinare e scaldarsi. Un atto che, secondo lui, ha un prezzo: “Me ne assumo tutte le colpe, nominatemi pure in Palapa”. Ma non tutti l’hanno presa con la stessa sportività.

L’ira di Alessia Fabiani e la paura del castigo collettivo

A reagire con furia è Alessia Fabiani, compagna di squadra di Mirko. La showgirl si è detta sconvolta dal comportamento del senatore e preoccupata per le possibili ripercussioni. Il regolamento dell’Isola parla chiaro: nessun aiuto tra i gruppi, e chi trasgredisce può far perdere razioni di cibo all’intera squadra. “Adesso rischiamo di pagarla tutti”, ha tuonato Alessia, temendo che la produzione possa decidere di colpire l’intero gruppo con una punizione esemplare. Un gesto, quello di Frezza, che mette a rischio l’equilibrio faticosamente raggiunto tra fame, strategie e nervi a fior di pelle. Ma c’è anche chi, tra loro, approva.

