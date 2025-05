Elisabetta Gregoraci senza freni: “Ho usato il suo dito…”, l’ha fatto davvero mentre Briatore dormiva

Personaggi tv. Elisabetta Gregoraci senza freni: “Ho usato il suo dito…”, cosa ha fatto mentre Briatore dormiva – Elisabetta Gregoraci si apre in una nuova intervista al Corriere della Sera, parlando senza filtri del rapporto con l’ex Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. Ma non è tutto: la conduttrice 45enne racconta anche dei momenti difficili che ha attraversato, sia sul lavoro che nella vita privata.

Partiamo da una verità che Elisabetta Gregoraci tiene a sottolineare: a volte la sua bellezza le ha giocato contro nel mondo del lavoro. Insomma, spesso si è ritrovata a dover dimostrare di avere molto di più da offrire oltre all’aspetto fisico. Nonostante questo, la Gregoraci – recentemente ospite di Giulia Salemi, con cui ha spiazzato i fan del Grande Fratello – dice di non potersi lamentare troppo. Certo, qualche progetto perso negli anni c’è stato, ma la famiglia è il suo punto di riferimento saldo, sempre presente. E, per non farsi mancare nulla, nel camerino tiene una scorta di frutta, cracker e merendine al cioccolato: il suo piccolo rifugio di conforto.

Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con Briatore

Poi torna a parlare di Briatore. Oggi il loro rapporto è ottimo: i due genitori di Nathan Falco hanno lavorato sodo per trovare un equilibrio, mettendo il figlio al centro di tutto. Briatore è una presenza fondamentale nella sua vita, tanto che quando lui è stato operato, Elisabetta Gregoraci è rimasta accanto a lui in ospedale per dieci giorni senza mai lasciarlo solo. E lo stesso è successo quando è stata lei a stare male. Ci sono fan che sognano un ritorno di fiamma tra loro, ma la Gregoraci frena subito: “Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo. Dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello”. La soubrette ha svelato poi un clamoroso retroscena sull’imprenditore. Un episodio davvero surreale quanto intimo.

