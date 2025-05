Totti e Neomi insieme a Ilary e Bastian: è successo l’impensabile

Personaggi Tv. Una location da sogno, due abiti spettacolari e oltre 200 invitati. La festa per il diciottesimo compleanno di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata uno degli eventi più chiacchierati dell’anno. Ma al di là dei fuochi d’artificio e del dj set, a catturare l’attenzione è stata la presenza dei suoi celebri genitori, vicini ma ancora una volta profondamente distanti. Ecco tutti i dettagli della serata e i retroscena che fanno discutere.

Chanel Totti compie 18 anni: festa da favola al castello

Il compleanno di Chanel Totti è stato celebrato con una festa da sogno al Castello di Tor Crescenza, una storica dimora tra Corso Francia e Ponte Milvio, a Roma. Oltre 200 invitati, un catering d’eccellenza curato dalla Tenuta San Domenico, e una scaletta impeccabile: dalla cena placée con menù ispirato a Napoli al dj set finale, passando per spettacoli pirotecnici e karaoke. Protagonista assoluta, Chanel ha sfoggiato due look distinti: un abito elegante per la prima parte della serata e un outfit più sbarazzino per il momento-torta e il ballo. Ha posato accanto alla madre Ilary Blasi, che per l’occasione ha sorpreso con un completo sartoriale e cravatta, e ha cantato al karaoke con il padre Francesco Totti, sulle note di Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Una serata all’insegna del glamour e della famiglia, ma con equilibri tutt’altro che distesi.

Totti e Neomi insieme a Ilary e Bastian al compleanno di Chanel Totti: cos’è successo

Quello che avrebbe potuto essere un momento di ritrovata armonia si è invece confermato come un’occasione diplomatica, ma glaciale. Alla festa, Ilary Blasi è arrivata insieme a Bastian Muller, il compagno tedesco con cui fa ormai coppia fissa e che – secondo indiscrezioni riportate da Chi – le avrebbe chiesto di sposarlo. Francesco Totti, invece, si è presentato con Noemi Bocchi, sua attuale compagna. “Si sono salutati timidamente”, rivela La Repubblica, citando una fonte presente alla festa. Nessuna foto insieme, nemmeno intorno alla torta: le immagini pubblicate su Instagram mostrano Totti seduto con Noemi, mentre Ilary posa sorridente con Bastian. I due ex coniugi, che stanno ancora affrontando una delicata battaglia legale, hanno mantenuto le distanze per l’intera serata. Una presenza necessaria, ma con zero intesa.

