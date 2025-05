News tv. “Belve”, ecco chi sono i quattro ospiti della terza puntata di martedì 20 maggio – Dopo una settimana di pausa forzata, Belve torna in prima serata su Rai Due. L’appuntamento è fissato per martedì alle 21.20, e promette scintille. La trasmissione di Francesca Fagnani, sospesa per lasciare spazio alla semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, riprende con una puntata ricca di spunti, ospiti attesi e ritorni sorprendenti.

Nel corso delle prime due puntate di questa edizione, sul celebre sgabello si sono seduti nomi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica: da Sabrina Impacciatore a Marcell Jacobs, passando per Nathalie Guetta, Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. Ma è nella terza puntata che il cast assume una sfumatura particolarmente eterogenea, capace di spaziare dalla televisione alla cucina, dal cinema al mondo reality.

Le protagoniste annunciano la loro presenza

Non è stato un comunicato ufficiale della Rai a svelare i nomi degli ospiti, ma come ormai consuetudine, sono stati i diretti interessati ad annunciare la loro partecipazione via social. Una su tutte, Floriana Secondi, volto storico del primo Grande Fratello, che ha postato su Instagram un messaggio carico di gratitudine e curiosità: “Finalmente in prima serata, mi vedrete in onda martedì ore 21:20 su Rai Due. Diciamo che me la sono cavata abbastanza bene, però mi affido alla vostra sensibilità. Grazie a tutto il programma: truccatori, parrucchieri, costumisti, fonici, cameraman, autori, produttori e soprattutto alla splendida Francesca Fagnani, devo dire che sono stata davvero bene. Infinite grazie del tempo che mi avete dedicato”. Un tono insolitamente affettuoso e professionale per Floriana, che lascia intuire una puntata meno rissosa del previsto. Ma con lei, si sa, nulla è mai davvero scontato.

