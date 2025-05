Teo Teocoli spiazza Venier su Adriano Celentano: “È successa una catastrofe”

News tv. La scintilla tra Teo Teocoli e Adriano Celentano sembrava eterna. Amicizia storica, risate a non finire, cene memorabili. Ma oggi, a quanto pare, si è trasformata in un ricordo malinconico e un po’ amaro. E mentre Mara Venier cerca di smuovere le acque e approfondire a Domenica In, Teocoli affonda il colpo con una confessione che lascia il pubblico di stucco: “È successa una catastrofe”.

Teo Teocoli racconta Celentano: un’amicizia spezzata

Erano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano: tra gag televisive, imitazioni irresistibili e serate trascorse tra musica e ironia, Teocoli e Celentano hanno condiviso anni di complicità autentica e momenti indimenticabili dietro le quinte. Non solo colleghi, ma amici veri, capaci di far ridere milioni di italiani con la loro alchimia unica.

È in questo clima di ricordi e sentimenti sospesi che si inserisce la puntata di Domenica In, il salotto domenicale di Rai 1 condotto da una instancabile Mara Venier, sempre pronta a stuzzicare i suoi ospiti con domande taglienti e affettuose al tempo stesso. L’intervista a Teo Teocoli, andata in onda ieri in diretta, ha rapidamente preso una piega personale e nostalgica.

“Domenica In”, Venier indaga sul rapporto tra Teocoli e Celentano

Alla domanda diretta della conduttrice: “Tu e Adriano siete tornati a parlarvi?”, la risposta di Teo è tagliente: “No, non mi parla. Lui non chiama mai, io non chiamo più perché tanto non risponde mai.”

Un momento tenero arriva quando Teocoli confessa di andare spesso a trovare Giacomo, il figlio di Adriano: “Vado a trovarlo in chiesa tutte le sere… è molto religioso, come il padre. Questa amicizia mi manca molto.” Un vuoto affettivo che si fa sentire, anche sotto i riflettori.

