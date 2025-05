News tv. “Amici” chiude, ma non fa il botto: finale amara per Maria De Filippi – La finalissima di Amici 24 si è conclusa con il trionfo del ballerino Daniele Doria, in una serata che sulla carta avrebbe dovuto essere una festa in grande stile per il talent di Maria De Filippi. E invece, al di là del colpo di scena nel risultato – con Daniele che ha battuto di un soffio il favorito Trigno – a far parlare sono soprattutto gli ascolti, che non hanno reso onore al gran finale del programma. Anzi…

Per la prima volta in 24 edizioni, Amici ha chiuso l’ultima puntata stagionale senza superare i 4 milioni di spettatori, segnando così la finale meno vista di sempre in valori assoluti. Una notizia che non può passare inosservata per un programma che ha sempre rappresentato una garanzia per Mediaset, e che conferma quanto le abitudini del pubblico siano cambiate – e quanto, forse, la scelta di spostare la finale alla domenica sera sia stata penalizzante.

I numeri di “Amici” bene, ma non benissimo

Entrando nel dettaglio, la puntata conclusiva di Amici 24, andata in onda domenica 19 maggio su Canale 5, è stata seguita da 3.786.000 spettatori con uno share del 26,87%. Si tratta senza dubbio di un risultato di tutto rispetto, ma che appare sottotono rispetto alle aspettative della vigilia e soprattutto ai dati delle edizioni precedenti. Basti pensare che appena una settimana prima, sabato 10 maggio, il talent aveva fatto registrare un punto in più di share (27,8%) con quasi lo stesso numero di spettatori, segno che la collocazione tradizionale del sabato sera continua a essere la più congeniale al programma.

