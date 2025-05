“Festival di Sanremo”, è arrivato il clamoroso annuncio: cosa succede ora

News Tv. Un orario preciso ha segnato un momento cruciale per il futuro del Festival di Sanremo. Entro le 12:30 di oggi, lunedì 19 maggio 2025, dopo mesi di intensi preparativi, è stata completata una procedura complessa che ha coinvolto uffici e dirigenti comunali. Un documento ufficiale sigillato conteneva un unico nome, segnale di un’attesa durata settimane. I criteri erano chiari e l’impegno finanziario considerevole, visto che in ballo c’è la gestione del festival musicale più seguito d’Italia per i prossimi tre anni.

“Sanremo”, Mediaset e Discovery fuori dal bando: il Festival resta in Rai

Il Comune di Sanremo ha confermato che solo la Rai ha presentato una manifestazione di interesse per le edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival, con possibilità di proroga per ulteriori due anni. Il sindaco Alessandro Mager ha dichiarato: “Abbiamo ottemperato ad una sentenza del TAR lavorando, come mia abitudine, con grande determinazione e trasparenza fin da subito”. Il bando prevedeva un compenso minimo di 6 milioni e 500 mila euro per il Comune e una percentuale dell’1% sugli introiti pubblicitari e sui marchi concessi. Tra gli obblighi c’erano anche la trasmissione di eventi locali come Sanremoinfiore, la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica e dei vincitori di Area Sanremo, oltre a nuovi eventi da trasmettere.

