News Tv. In un’importante svolta nelle indagini sul caso Garlasco, domani alle 14 iniziano tre interrogatori chiave. Gli inquirenti ascolteranno Marco Poggi, Andrea Sempio, recentemente indagato, e Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Questo approccio simultaneo mira a prevenire fughe di notizie e distorsioni nei racconti, come discusso durante Mattino 5. Durante la trasmissione, l’avvocato Massimo Lovati, che rappresenta Sempio, ha espresso la sua posizione riguardo alle nuove indagini. Cosa ha rivelato?

Gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco

Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, è coinvolto nell’inchiesta per omicidio in concorso dopo che nuovi elementi investigativi hanno portato alla riapertura del caso. La sua implicazione arriva nonostante un’archiviazione avvenuta nel 2017. Recentemente, si è parlato del ritrovamento di oggetti in un canale a Tromello, Pavia, che potrebbero essere correlati all’arma del delitto, mai rinvenuta durante le prime indagini. Le ricerche seguono le indicazioni di un nuovo testimone, accendendo nuovamente l’interesse pubblico su questo caso irrisolto.

Massimo Lovati, le sue dichiarazioni sul caso

L’avvocato Lovati ha manifestato scetticismo riguardo alle mosse degli inquirenti, definendole “una casualità” e aggiungendo che, dopo 18 anni, tali ricerche sembrano “quantomeno far sorridere”. Ha sottolineato come la pista dell’arma ritrovata sia poco credibile e potenzialmente fuorviante.

