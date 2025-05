Finto fattorino suona alla porta e spara, la famosa muore così a 22 anni. Una ragazza di appena ventidue anni, una mattina che appariva come tante altre, una porta che si apre. Dall’altra parte, un volto sconosciuto con una divisa da fattorino e un pacco in mano. Qualche secondo, forse meno, ed esplodono i colpi. Una giovane promessa viene falciata davanti casa. Questa tragedia dai contorni del noir è purtroppo accaduta davvero in Colombia. E le somiglianze con un altro recente caso in Messico accendono il sospetto: non è stato un caso isolato.

Omicidio Estupinan: modella uccisa da un finto fattorino

Era giovedì 15 maggio, poco dopo le 8 del mattino, quando Maria Jose Estupinan, modella e studentessa universitaria di appena 22 anni, ha aperto la porta della sua casa nel quartiere El Bosque di Cucuta, città al confine tra Colombia e Venezuela. Dall’altra parte, un uomo travestito da fattorino ha finto di consegnarle un pacco. Lei si stava preparando per uscire, diretta in palestra. Ma non ha avuto nemmeno il tempo di reagire: diversi colpi di arma da fuoco l’hanno colpita a bruciapelo, lasciandola esanime sull’uscio di casa.

Il killer travestito da fattorino in fuga a piedi

Il killer è poi fuggito a piedi. Le telecamere di sorveglianza della zona lo hanno immortalato mentre si allontanava dalla scena del crimine, lasciando dietro di sé il corpo senza vita della giovane. Maria Jose è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite.

