La finale degli Internazionali d'Italia si è conclusa con una nota di amarezza per Jannik Sinner, sconfitto da un eccezionale Carlos Alcaraz. Nonostante il risultato sfavorevole, il giovane tennista ha saputo alleggerire l'atmosfera con una battuta che ha fatto sorridere l'intero Foro Italico.

Sinner perde la finale, la battuta riferita al fratello è epica

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha colto l’occasione per rivolgere un saluto affettuoso al fratello Mark, non senza una punta di ironia. Con un sorriso, ha dichiarato: «Un grazie speciale a mio fratello, che ha preferito andare a Imola a vedere la Formula 1 invece di venire qui». Le parole del tennista hanno suscitato applausi divertiti tra il pubblico.

La reazione dei genitori di Sinner

La reazione dei genitori di entrambi i tennisti non si è fatta attendere. Sia mamma Siglinde e papà Hanspeter, che i genitori di Alcaraz, hanno condiviso il momento di leggerezza con risate spontanee, catturate dalle telecamere. Questo gesto ha sottolineato l’atmosfera amichevole e distesa che aleggiava tra le famiglie. Nonostante l’epilogo sportivo sfavorevole, Sinner ha mantenuto il suo stile unico, caratterizzato da un equilibrio tra serietà e autoironia. Anche in una giornata non fortunata, è riuscito a dimostrare il suo spirito positivo, un tratto distintivo che continua a conquistare i cuori dei tifosi.

