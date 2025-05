Garlasco, Sempio e Stasi faccia a faccia: il motivo – Nuovi interrogatori nel caso Garlasco. Domani, martedì 20 maggio 2025, alle ore 14, la Procura di Pavia ospiterà due interrogatori cruciali nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, attualmente indagato, e Alberto Stasi, già condannato a 16 anni di reclusione per lo stesso delitto, saranno ascoltati separatamente ma in contemporanea.

Questa scelta strategica mira a evitare qualsiasi fuga di notizie che potrebbe compromettere l’integrità delle dichiarazioni. Al centro delle rinnovate indagini vi è l’analisi del DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Il genetista Carlo Previderé ha identificato un profilo genetico maschile “perfettamente sovrapponibile” a quello di Andrea Sempio.

Questa scoperta ha riaperto il caso, portando a nuove convocazioni e approfondimenti investigativi.

Le posizioni di Sempio e Stasi

Alberto Stasi, attualmente in regime di semilibertà presso il carcere di Bollate, ha dichiarato tramite il suo legale, Giada Boccellari, di essere pronto a rispondere a tutte le domande dei magistrati. Andrea Sempio, invece, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, come indicato dai suoi avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, che lamentano la mancanza di accesso completo agli atti dell’indagine. I magistrati intendono chiarire diversi punti con Sempio, tra cui:

Gli spostamenti la mattina del 13 agosto 2007 , tra le 9:12 e le 9:35, orario stimato del delitto.

, tra le 9:12 e le 9:35, orario stimato del delitto. La validità dello scontrino del parcheggio di Vigevano presentato un anno dopo l’omicidio, che non riporta la targa del veicolo.

presentato un anno dopo l’omicidio, che non riporta la targa del veicolo. Le tre chiamate di pochi secondi effettuate verso casa Poggi nei giorni precedenti al delitto.

nei giorni precedenti al delitto. Il malore della madre di Sempio, Daniela Ferrari, durante una testimonianza in cui è stato menzionato un vigile del fuoco di Vigevano con cui aveva rapporti.

