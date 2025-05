Tragedia sulla crociera in Italia, perde la vita un bimbo di due anni: come è successo

Quella che doveva essere una piacevole vacanza in crociera si è trasformata in un evento tragico. Un bambino di soli due anni è deceduto durante una crociera nel Mediterraneo. Il dramma si è consumato davanti agli occhi attoniti dei genitori. L’allerta è stata lanciata immediatamente: il personale di bordo è intervenuto prontamente, seguendo i protocolli di emergenza e chiamando i medici presenti sulla nave. Le procedure di rianimazione sono state avviate immediatamente, ma dopo ore di sforzi il bambino non ha mai dato segni di ripresa.

Tragedia sulla nave da crociera, morto un bambino di 2 anni

La tragedia è avvenuta mentre la nave si trovava tra Civitavecchia e Savona. La famiglia del piccolo, di origine cinese e residente in Francia, era in vacanza e mai avrebbe immaginato di affrontare una tale perdita. Le prime testimonianze indicano che il bambino stava giocando sul ponte della nave quando si è improvvisamente accasciato, sotto lo sguardo attonito dei genitori e dei passanti.

Passeggeri sotto shock per la tragedia

Nonostante ogni tentativo del personale medico di salvare il bambino, purtroppo ogni sforzo è risultato inutile. La notizia della morte ha lasciato l’equipaggio e i passeggeri sotto shock, creando un clima di grande dolore e partecipazione emotiva. La compagnia Costa Crociere, informata dell’accaduto, ha espresso profondo cordoglio e supporto alla famiglia, che è stata affiancata da un team di supporto psicologico.

