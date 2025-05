Il caso di Garlasco, che sembrava ormai risolto, è stato riaperto a seguito di nuove scoperte. Andrea Sempio è stato coinvolto in una serie di interrogatori per chiarire il suo ruolo e i suoi rapporti con la famiglia Poggi. Le indagini si concentrano su tre telefonate partite dal suo cellulare verso casa Poggi, effettuate in un periodo in cui Marco era in vacanza. Andrea Sempio, 37 anni, aveva un legame stretto con Marco Poggi, fratello minore della vittima, Chiara. Cos’è successo tra i due?

Garlasco, il rapporto tra Andrea Sempio e Marco Poggi e il mistero delle tre telefonate

“Marco chiama quotidianamente Andrea, è distrutto per l’amico”, riferiscono i legali di Andrea Sempio. Queste parole sono state rese pubbliche il 14 marzo, tre giorni dopo la riapertura delle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio, un amico di lunga data della famiglia Poggi. Il legame tra Marco e Andrea, che risale a estati passate insieme, è al centro delle investigazioni. Le telefonate tra i due amici, effettuate il 7 e 8 agosto, sollevano interrogativi poiché Marco Poggi era già partito per il Trentino, rendendo improbabile la necessità di contatti telefonici frequenti. Questi dettagli hanno spinto gli inquirenti a esaminare più a fondo le circostanze.

Le indagini sulle telefonate tra Andrea Sempio e Marco Poggi

Le chiamate sono state oggetto di analisi da parte degli investigatori, in quanto potrebbero contenere indizi cruciali. La Procura intende verificare se Sempio avesse davvero l’abitudine di contattare così spesso la casa dei Poggi, considerando che in precedenza risulta solo un’altra chiamata da un numero fisso e tre dal suo cellulare. La frequenza anomala di queste comunicazioni è un elemento chiave delle nuove indagini.

