Martedì 20 maggio sarà una giornata cruciale per le nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso con altre persone, verranno ascoltati anche Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, e Marco Poggi, fratello della vittima, chiamato a testimoniare.

Stasi e Marco Poggi convocati in due sedi diverse

Secondo quanto riportato dal Tg1, Alberto Stasi – condannato a 16 anni nel 2015 – verrà interrogato a Pavia. Marco Poggi, invece, sarà ascoltato come testimone a Venezia. La sua deposizione è considerata rilevante per ricostruire le dinamiche e le frequentazioni del gruppo di amici cui apparteneva anche Sempio.

La contemporaneità degli interrogatori viene letta dagli osservatori come un segnale chiaro: la Procura vuole accelerare e portare avanti rapidamente le verifiche su questa nuova pista investigativa.

Sempio per la prima volta davanti agli atti dell’accusa

La convocazione di Andrea Sempio rappresenta una svolta. È la prima volta che l’indagato verrà messo a confronto con gli atti raccolti dai pubblici ministeri Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza.

La sua posizione, ricordiamo, era già stata archiviata otto anni fa, ma la Procura – oggi guidata da Fabio Napoleone – ha insistito nel voler approfondire la sua eventuale responsabilità, nonostante i precedenti “no” dell’Ufficio GIP.

