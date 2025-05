Lutto nel cinema italiano, addio per sempre a Valeria: era malata da tempo

Nel mondo del cinema, ci sono figure che lavorano lontano dai riflettori, ma che proprio grazie alla loro visione e alla loro tenacia riescono a trasformare un’idea in un’opera d’arte. Donne e uomini che credono nel potere delle storie, che costruiscono realtà produttive dove prima c’era solo intuizione, che danno voce a territori spesso dimenticati dalla grande industria culturale. Una di queste voci, forte e autentica, si è spenta troppo presto.

Leggi anche: Garlasco, il rapporto tra Andrea Sempio e Marco Poggi e il mistero delle tre telefonate

Leggi anche: Tragedia sulla crociera in Italia, perde la vita un bimbo di due anni: come è successo

Nel cuore dell’Emilia, a Ferrara, una donna aveva deciso di scommettere sul cinema come volano culturale e identitario. Aveva fondato una scuola, realizzato film, pubblicato romanzi, e non si era mai sottratta alle sfide. Era una creativa, una produttrice, una scrittrice: una presenza silenziosa ma incisiva che ha lasciato un segno in ogni progetto intrapreso. La sua eredità continuerà a vivere, anche adesso che il sipario è calato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva