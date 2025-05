“Uomini e Donne”, il tronista più discusso ha fatto la sua scelta: quando lo vedremo

News TV. Il momento che in tanti aspettavano sta per arrivare. Una delle storie più seguite di questa edizione di Uomini e Donne sta per giungere al suo clou, e il protagonista, è tra i volti più discussi del Trono Classico. Anche se il nome della scelta è già trapelato grazie alle anticipazioni, i dettagli su come tutto sia avvenuto verranno svelati tra pochi giorni.

Svelata la data della messa in onda: l’appuntamento da non perdere

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la puntata della scelta di Gianmarco Steri sarà trasmessa lunedì 26 maggio. Una data già segnata in rosso dai fan del programma, pronti a scoprire come l’ex tronista abbia comunicato la sua decisione alle due corteggiatrici rimaste. Ma non finisce qui: la settimana si concluderà con le ultime puntate di stagione, fino a venerdì 30 maggio, quando andrà in onda il gran finale.

