“L’Isola dei Famosi”, ancora scintille fra i naufraghi: questa volta il motivo è particolare

News TV. A volte basta una piccola concessione per scatenare il caos. Un gesto di solidarietà apparente, che però nasconde strategie, rancori e rivalità latenti. Nella puntata odierna del daytime dell’Isola dei Famosi, lo Spirito dell’Isola ha concesso ai senatori la possibilità di cedere per un’ora il proprio fuoco ai giovani e di offrire loro 50 grammi giornalieri di riso. All’inizio sembrava un gesto condiviso e apprezzato da tutti. Ma il fuoco, si sa, scalda… o brucia.

Mario Adinolfi rompe il patto e lancia una proposta shock

Tra i senatori, non tutti hanno accolto la scelta con entusiasmo. In particolare Mario Adinolfi ha manifestato fin da subito i suoi dubbi, svelando un retroscena inaspettato. Il giornalista ha infatti proposto una strategia spietata: “Ma se invece battiamo i giovani confinandoli alla fame? È così sbagliato prenderci un vantaggio pure noi? Perché non vincerla definitivamente questa concorrenza… È sempre contro di loro…”. Parole che hanno spiazzato molti dei suoi compagni e che hanno innescato una reazione a catena.

Teresanna prende le distanze: “Meglio rinunciare a tutto”

Teresanna Pugliese, colpita dal ragionamento di Mario, ha scelto di fare marcia indietro, coinvolgendo anche gli altri naufraghi del gruppo giovani. Ha così proposto di rinunciare al fuoco e al riso, non per quieto vivere, ma per una questione di dignità: “Io vorrei rinunciare, ma non per calmare gli animi… Non è necessario tanto… Rinunciamo… Noi per ora siamo un problema e non dobbiamo esserlo”. Una presa di posizione netta, che ha trovato il sostegno anche di altri naufraghi come Spadino.

