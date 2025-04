News Tv. Si complica il trono di Gianmarco Steri a “Uomini e Donne“. Dopo la rottura con Francesca Polizzi, il tronista è rimasto senza le sue principali corteggiatrici e adesso arrivano altre brutte notizie. (Continua…)

Il percorso di Gianmarco e Francesca a “Uomini e Donne”

Fin dall’inizio, il percorso di Gianmarco e Francesca è stato caratterizzato da momenti intensi e discussioni accese. Nonostante un bacio che sembrava promettere un avvicinamento, la decisione di Gianmarco di non portare Francesca in esterna ha generato malcontento. Francesca, sentendosi trascurata, ha reagito con rabbia, lasciando lo studio dopo aver lanciato il suo cartellino al tronista, esclamando: “Per oggi, questa è l’unica cosa che vedrai di me“.

Le tensioni tra i due sono aumentate quando Gianmarco ha mostrato interesse per un’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato. La scelta di Gianmarco di lasciare lo studio per raggiungere Nadia ha ulteriormente ferito Francesca, che ha percepito un mancato interesse nei suoi confronti. Dopo la rottura con Francesca è arrivata un’altra brutta notizia per il tronista di “Uomini e Donne”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)