“Uomini e Donne”, Gemma senza freni: il gesto contro Arcangelo infiamma lo studio

News TV. Anche nell’ultima puntata di Uomini e Donne il clima si è fatto rovente tra Gemma Galgani e Arcangelo. La dama del Trono Over ha attaccato il cavaliere senza mezzi termini, accusandolo di essere stato emotivamente arido durante la loro frequentazione: “Tu in tante settimane che ci siamo frequentati, sei talmente arido che neppure sei riuscito a regalarmi una sola caramella… Sei meno che niente…”

Parole pesanti, che hanno subito scatenato la reazione di Tina Cipollari, schierata dalla parte della dama. L’opinionista non ha esitato a dare del “tirchio” ad Arcangelo, rincarando la dose e scatenando l’ennesimo scontro verbale in studio.

La fredda risposta di Arcangelo gela Gemma

Se l’attacco di Gemma è stato pungente, la risposta di Arcangelo è stata ancora più glaciale. Il cavaliere, con estrema freddezza, ha infatti dichiarato di non essere mai stato innamorato di lei. Un’affermazione che ha lasciato tutti senza parole e ha colpito Gemma nel vivo. Ma la dama, tutt’altro che abbattuta, ha reagito a modo suo, decidendo di prendersi una plateale rivincita davanti alle telecamere di Canale 5.

La vendetta: Gemma lancia le patatine addosso

Durante il ballo concesso a Giovanni e Francesca per suggellare un nuovo inizio tra loro, Gemma ha inscenato un gesto che ha fatto esplodere il pubblico e lo studio. Fingendo di mangiare un pacchetto di Cipster, si è avvicinata ad Arcangelo e gliele ha lanciate addosso, lasciando tutti a bocca aperta. Il gesto ha provocato un boato da parte dei presenti e ha immediatamente attirato l’attenzione di Maria De Filippi, che ha interrotto la scena per chiedere spiegazioni.

