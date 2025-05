News Tv. “Ho lasciato mio marito, sto molto male”. Verissimo, la rivelazione della famosissima spiazza tutti. La vita sotto i riflettori può apparire scintillante, perfetta, a prova di crisi. Eppure, dietro le quinte, anche le figure più forti e ammirate si trovano a fare i conti con fragilità che non lasciano scampo. Una vip molto amata dal pubblico italiano, conosciuta per il suo talento e la sua forza d’animo, ha scelto di raccontarsi senza filtri, abbandonando ogni maschera di perfezione. Lo ha fatto davanti alle telecamere, ma con il coraggio di chi ha deciso di non nascondere nemmeno le parti più vulnerabili di sè. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Verissimo”, il racconto della fine del matrimonio

Una confessione che ha lasciato il pubblico senza parole, non solo per il contenuto, ma per l’onestà spiazzante con cui è stata condivisa. Tra lacrime e pause cariche di emozione, la protagonista ha parlato di crisi personale, rottura coniugale e difficoltà emotive. Un’intervista che va ben oltre il gossip, trasformandosi in un racconto umano, profondo, dove ogni parola pesa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Crisi personale: la cantante si racconta senza filtri

«Sono a terra». Con queste parole, una delle artiste più apprezzate del panorama italiano ha aperto il suo cuore durante un’intervista a Verissimo, lasciando intravedere la complessità di una crisi profonda. Per anni ha vestito i panni della vincente, della donna forte e risoluta, ma quel ruolo – dice – non le apparteneva davvero.

«Ho vissuto una vita di traguardi, da vincente, vestendo questo ruolo con grande credibilità, ma erano le aspettative degli altri, non le mie».

La confessione è arrivata a sorpresa, spiazzando anche Silvia Toffanin, che ha ascoltato con empatia le parole dell’ospite. La vip ha rivelato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per affrontare un malessere che non poteva più ignorare.«Ho individuato un’insoddisfazione enorme. Avevo bisogno di respirare un’aria diversa». La maternità, seppur vissuta con intensità e amore, l’ha risucchiata a tal punto da dimenticare sé stessa.

«Ho silenziato quella voce che mi diceva che dovevo volermi bene».

