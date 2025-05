“The Couple”, fuori in due nell’ultima puntata: le coppie eliminate

Nonostante un avvio incerto e ascolti poco entusiasmanti, The Couple – Una vittoria per due ha finalmente regalato al pubblico colpi di scena degni di un reality di prima serata. La quarta puntata, andata in onda domenica 4 maggio su Canale 5, ha visto una doppia eliminazione e nomination che hanno acceso gli animi dei concorrenti e dei fan. Con la finale fissata per l’11 maggio, la tensione nella casa è palpabile, e ogni mossa potrebbe essere decisiva per il montepremi finale di un milione di euro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Amici”, Chiara Bacci eliminata: il gesto di Maria lascia tutti a bocca aperta

Leggi anche: Domenica In: Mara Venier saluta il pubblico, emozione in diretta

Doppia eliminazione a The Couple: fuori due coppie

La serata andata in onda ieri sera è iniziata con una sfida tra le coppie nominate, culminata in un televoto che ha decretato l’eliminazione delle sorelle Testa, Irma e Lucia, battute dalla coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, che hanno ottenuto il 52,57% delle preferenze del pubblico. Le prime eliminate di questa sera sono state Irma e Lucia Testa. Le due sorelle hanno perso al televoto contro Jasmine e Pierangelo che, invece, hanno vinto la puntata. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’eliminazione di Irma e Lucia

«Credo che se potessimo tornare indietro, – ha commentato Irma – lasceremmo le emozioni fuori dalla casa. Ci siamo fatte prendere dalle emozioni, mentre in questo gioco bisogna lasciare le emozioni fuori. Sarei un po’ più cattiva con Antonino. Lui non fa nulla in cambio di nulla». E ancora: «Ci aspettavamo che uscissimo perché non abbiamo un seguito social. Non abbiamo follower, nè la famiglia Carrisi fuori», ha detto a Jasmine Carrisi.Ma le sorprese non sono finite: un televoto flash ha visto scontrarsi Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli contro i fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva