Domenica In: Mara Venier saluta il pubblico, emozione in diretta

News TV. In un’atmosfera carica di emozione e con il suo inconfondibile sorriso, una delle figure più iconiche della televisione italiana ha aperto la puntata di oggi, lasciando i suoi spettatori con il fiato sospeso. **Mara Venier**, con tutta la sua grazia, ha saputo creare un momento di intima connessione, rivelando che il suo amato programma è giunto ormai al termine della stagione. Un annuncio che, sebbene atteso, ha toccato profondamente il pubblico.

Leggi anche: “Amici”, Chiara Bacci eliminata: il gesto di Maria lascia tutti a bocca aperta

Un Saluto Dal Cuore

«Siamo arrivati alla penultima puntata, ma sembra ieri che abbiamo cominciato». Con queste parole, pronunciate con una velata emozione, “zia Mara” ha iniziato il suo discorso, creando un’atmosfera di complicità e vicinanza con i suoi spettatori. Ha proseguito dicendo: «La prossima settimana, l’11 maggio, chiuderemo l’annata. Lo dico oggi perché so che succederà come ogni anno: mi commuovo, mi emoziono troppo e finisco per non riuscire a dire tutto quello che ho nel cuore».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva