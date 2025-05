“Amici”, Chiara Bacci eliminata: il gesto di Maria lascia tutti a bocca aperta

News Tv. Nella puntata di ieri sera del serale di “Amici” è stata eliminata Chiara Bacci. La ballerina ha perso il ballottaggio con il fidanzato Trigno ed ha dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. Dopo l’eliminazione, però, è arrivata la proposta di Maria De Filippi. (Continua…)

Leggi anche: “Amici”, ecco qual è il nome dell’eliminato della settima puntata

Leggi anche: “The Couple”, ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la verità

Il percorso di Chiara Bacci

Chiara Bacci, ballerina fiorentina classe 2002, ha vissuto un percorso intenso e ricco di emozioni nella ventiquattresima edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Entrata nella scuola grazie alla maestra Alessandra Celentano, Chiara ha dimostrato fin da subito una forte predisposizione per la danza classica, ereditata dalla madre, insegnante di danza. A soli 15 anni, è stata ammessa alla prestigiosa scuola del Teatro alla Scala di Milano, dove si è diplomata, arricchendo la sua formazione con esperienze internazionali. Tuttavia, nonostante il talento, ha dovuto affrontare difficoltà economiche che l’hanno portata a lavorare come cameriera per sostenere la famiglia.

Durante il suo percorso ad “Amici”, Chiara ha affrontato momenti di crisi e insicurezza. In diverse occasioni, ha espresso il suo disagio, dichiarando: “Mi odio come ballerina, non riesco mai a raggiungere le mie aspettative”. Il supporto del fidanzato TrigNo, cantante e compagno nella scuola, è stato fondamentale per aiutarla a superare le difficoltà emotive. (Continua…)

L’eliminazione

Nella settima puntata del Serale, andata in onda il 3 maggio 2025, Chiara è stata eliminata al ballottaggio con il fidanzato TrigNo. La decisione è arrivata dopo una settimana di “stand by”, durante la quale Cristiano Malgioglio si era rifiutato di votare. Alla fine, il cantante ha espresso la sua preferenza, determinando l’uscita di Chiara. Dopo l’eliminazione, Chiara ha ricevuto un’importante proposta da parte di Maria De Filippi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)