“Amici”, il nome dell’eliminato della settima puntata

News Tv. Come da tradizione, il giovedì di Amici è sinonimo di registrazione e spoiler. Anche ieri, nel teatro del serale più seguito della TV italiana, si è consumata una puntata ricca di tensione, sfide accese e decisioni al cardiopalma. Ma a far discutere non è stato solo il livello altissimo delle performance: al centro dell’attenzione, infatti, è finita un’eliminazione che – se confermata – avrebbe davvero dell’incredibile. E il pubblico già rumoreggia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “The Couple”, ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la verità

Leggi anche: Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno deciso

Chiara contro TrigNO: sfida tra cuori e talento

La puntata si è aperta con il duello rimasto in sospeso dalla scorsa settimana: Chiara e TrigNO, coppia nella vita e ora anche rivali sul palco, si sono sfidati per rimanere in gara. La settimana scorsa, il mancato voto di Cristiano Malgioglio aveva congelato l’esito, aumentando l’attesa dei fan. Dopo di loro, si sono susseguite le tre manche che hanno visto alternarsi i team Zerbi-Celentano, Pettinelli-Lo e Cuccarini-Emanuel Lo, tra salvataggi al fotofinish, colpi di scena e performance emozionanti. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Angelo Madonia, la stoccata dopo l’addio a Ballando: rivela cosa pensa di Milly

Leggi anche: Perché Stefano De Martino ha sempre la stessa camicia bianca: il motivo è tutto particolare

Una decisione che fa discutere: la reazione del web

La notizia dell’eliminazione dell’allievo – se confermata nella messa in onda di sabato sera – ha già scatenato una vera e propria bufera online. Tantissimi utenti non si spiegano la possibile eliminazione di uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione. “Ma i giurati prima del voto si sono fatti qualche spritz di troppo?”, si legge in un commento virale. In effetti, la voce del ragazzo ha spesso messo d’accordo pubblico e docenti, rendendo questa ipotetica uscita ancora più spiazzante.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva