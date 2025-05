Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno deciso

Personaggi TV. Una sentenza che mette un punto fermo nella tormentata vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip, accusato di stalking verso l’influencer e madre di sua figlia. La misura, già disposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio, è ora definitiva. L’inchiesta è seguita dai carabinieri e coordinata dai magistrati Letizia Mannella e Antonio Pansa.

L’arresto di novembre e la battaglia giudiziaria

Basciano era stato arrestato a novembre dello scorso anno, ma era stato scarcerato dopo 48 ore. La Procura aveva allora impugnato la decisione chiedendo una misura più severa: gli arresti domiciliari. Il Riesame aveva però optato per il divieto di avvicinamento, rinviandone l’applicazione per consentire il ricorso in Cassazione. Oggi, la sentenza della Suprema Corte chiude il cerchio: Basciano dovrà rispettare le condizioni imposte, pena sanzioni più gravi.

