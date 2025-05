Personaggi TV. Dopo anni sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia si lascia alle spalle l’esperienza Rai con dichiarazioni che faranno discutere. Il ballerino, intervistato da TvBlog, non solo ha chiarito la sua posizione sull’improvvisa uscita dallo show di Milly Carlucci, ma ha anche acceso i riflettori su un possibile approdo nella squadra di Maria De Filippi. Ma tra le righe, c’è anche un retrogusto amaro: quello lasciato da certi silenzi che bruciano più delle parole.

La stoccata su Milly Carlucci e il silenzio che fa male

Sebbene il tono resti apparentemente diplomatico, Madonia non nasconde una certa delusione: “Non tanto per la chiusura repentina, quanto per il totale silenzio adottato nei miei riguardi da numerose persone con le quali ho lavorato per tanti anni. Da qualcuno, sinceramente, mi sarei aspettato almeno un messaggio”. Una frase che pesa come un macigno, soprattutto se si considera la lunga militanza del ballerino nel programma e il legame professionale con Milly Carlucci. Nessun attacco diretto, certo, ma il riferimento è chiaro e lascia trapelare l’inatteso gelo dietro le quinte.

